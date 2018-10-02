Сайдик: на заседании ТКГ не обсуждалось имя преемника Леонида Кучмы

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик по итогам заседания ТКГ сообщил, что преемник главы украинской делегации в группе Леонида Кучмы пока неизвестен, передает корреспондент БЕЛТА.

Леонид Кучма сегодня последний раз участвовал в заседании в качестве руководителя украинской делегации в ТКГ. "Работать с ним для всех нас было большой честью и огромным удовольствием. От имени всех участников ТКГ и от себя лично хочу выразить искреннюю благодарность Леониду Даниловичу за его неоценимый вклад в нашу работу. Я лично многому научился у этого мудрого и преданного своей стране политика", - сказал Мартин Сайдик. Он добавил, что работа трехсторонней контактной группы продолжается и следующее ее заседание пройдет 16 октября.

Отвечая на вопрос, кто заменит Леонида Кучму на посту главы делегации, Мартин Сайдик сказал: "Сегодня об этом речь официально не велась". По его мнению, замена представителя от Украины не должна повлиять на переговоры, на следующем же заседании кто-то должен быть руководителем украинской делегации. В этой связи Мартин Сайдик отметил, что с Леонидом Кучмой всегда в сопровождении есть Руслан Демченко.

Как сообщалось, второй президент Украины и один из подписантов минских соглашений Леонид Кучма 28 сентября подал в отставку с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Отмечалось, что политик такое решение принял для себя давно в связи с возрастом и необходимостью дать возможность поработать другим.-0-