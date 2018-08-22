Сайдик: нынешнее лето в Донбассе самое спокойное с начала конфликта

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешнее лето в Донбассе самое спокойное с начала конфликта. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Мартин Сайдик отметил, что "в этом году самое спокойное лето с начала конфликта". Он обратил внимание, что с августа не было зафиксировано ни одной жертвы среди гражданского населения. Однако, по данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в настоящий момент есть трое раненых. В этой связи вопросы соблюдения режима прекращения огня и общая ситуация с безопасностью в зоне конфликта были сегодня в центре внимания ТКГ и ее соответствующей рабочей группы.

Гуманитарная рабочая группа продолжила рассмотрение вопросов, связанных с обменом удерживаемыми в связи с конфликтом. Обсуждалась подготовка к предстоящей поездке в зону конфликта координатора группы Тони Фриша. Ожидается, что он встретится с удерживаемыми по обе стороны линии соприкосновения и ознакомится с условиями их содержания. Политическая рабочая группа продолжила обсуждение с имплементации формулы Штайнмайера, амнистии. Экономическая - рассматривала тему обеспечения функционирования объектов гражданской инфраструктуры. "Среди прочих обсуждались дальнейшие шаги по восстановлению и улучшению качества мобильной связи Vodafone в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также актуальные вопросы, связанные с водоснабжением в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса".-0-