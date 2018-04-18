Сайдик: обеспечение безопасности и улучшение работы пунктов пропуска остается актуальной темой

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обеспечение безопасности и улучшение работы пунктов пропуска остается актуальной темой для трехсторонней контактной группы. Об этом сегодня журналистам заявил специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.
Дипломат назвал актуальными для ТКГ и ее рабочих групп вопросы, связанные с улучшением работы действующих и открытием новых пунктов пропуска, выплатой пенсий жителям неподконтрольных территорий, а также с обеспечением безопасности в целом.
На минувшей неделе Мартин Сайдик побывал в Донецкой и Луганской областях, пересек линию соприкосновения в пункте пропуска в станице Луганской и лично убедился в сложностях, которые испытывает население, особенно пожилые люди и люди с инвалидностью.
ТКГ при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердила приверженность прекращению огня по случаю пасхальных праздников. "Однако в последнее время ситуация была далеко не стабильная", - констатировал дипломат. Он напомнил о печальных инцидентах: обстрел автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, гибель семьи при наезде автомобиля на взрывное устройство.
Рабочая группа по безопасности сегодня обсудила общую ситуацию в зоне конфликта. Во время переговоров подчеркивалась необходимость гарантии безопасности объектов гражданской инфраструктуры. "Группа также обсудила вопросы отвода тяжелого вооружения, разведения сил и средств, в частности в станице Луганской, и возможности открытия новых пунктов пропуска", - проинформировал Мартин Сайдик.-0-
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