30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик призвал стороны конфликта в Украине обратить особое внимание на безопасность детей по итогам очередной встречи ТКГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я призываю стороны сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, и обратить особое внимание на безопасность детей", - сказал Мартин Сайдик.

Такое заявление спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ сделал в связи с некоторыми тревожными тенденциями. "По сравнению с началом года за последние два месяца резко возросло число жертв среди гражданского населения. Особенно огорчает то, что среди погибших есть дети", - сказал он. Так, на днях в населенном пункте Железное вследствие минометного обстрела погибла 15-летняя девочка, а 22 мая в Дебальцево в результате взрыва рейсового автобуса умер 14-летний мальчик и еще трое детей получили ранения. Это абсолютно недопустимо, отметил Мартин Сайдик, добавив, что все стороны ответственны за то, чтобы каникулы детей прошли действительно безопасно.

Напряженной остается ситуация вокруг объектов гражданской инфраструктуры. Во время последних заседаний ТКГ обсуждала ситуацию вокруг Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Несмотря на гарантии сторон и усиленное патрулирование Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, нарушения режима прекращения огня вблизи станции продолжаются.

В этой связи обеспечение безопасности населения и гражданской инфраструктуры в зоне конфликта, и в особенности в районе ДФС, сегодня были в центре внимания дискуссии рабочей группы по безопасности. При этом координатор группы посол Апакан (глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан. - Прим. БЕЛТА) подчеркнул, что отвод тяжелого вооружения, особенно из населенных районов, является ключевой предпосылкой для обеспечения режима прекращения огня в зоне конфликта.

Экономическая рабочая группа продолжила обсуждение дальнейших шагов по восстановлению и улучшению мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО). Кроме того, рассмотрены актуальные вопросы, связанные с водоснабжением в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", порядком выплаты пенсий и обеспечением экологической безопасности.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение тем обмена удерживаемыми и условий их содержания, а также поиска пропавших без вести. Участники рабочей группы также обсудили улучшение условий пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска, в частности, в Станице Луганской.

Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с имплементацией так называемой формулы Штайнмайера.-0-