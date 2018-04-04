4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик призывает к полному соблюдению пасхального перемирия на Донбассе. Об этом дипломат заявил сегодня журналистам по итогам переговоров ТКГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Мартин Сайдик поблагодарил все стороны за усилия в установлении пасхального перемирия. "Благодаря им с 30 марта число нарушений режима прекращения огня значительно сократилось. Однако достичь полного режима тишины во время римско-католической и протестантской Пасхи все-таки не удалось", - констатировал дипломат. Он призвал "стороны в интересах населения приложить все усилия и полностью соблюдать режим прекращения огня в преддверии православной Пасхи и после нее". Он напомнил, что пасхальный период длится 40 дней.

На минувшей неделе трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей приняла заявление о приверженности прекращению огня с 30 марта по случаю пасхальных праздников. Мартин Сайдик подчеркнул, что лидеры "нормандской четверки" приветствовали это заявление.-0-