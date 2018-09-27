Самочувствие обвиняемого в Украине в шпионаже белоруса удовлетворительное - МИД

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самочувствие белоруса Юрия Политики, который обвиняется в Украине в шпионаже, удовлетворительное. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время гражданин Беларуси Юрий Политика находится в СИЗО СБУ в Киеве. Буквально вчера его посещали консульские сотрудники нашего посольства в Украине. Самочувствие его удовлетворительное. Полноценное медицинское обследование в нашем понимании ему не проведено, хотя врач его осмотрел", - рассказал Анатолий Глаз.

По его словам, следующее заседание суда по этому делу состоится 3 октября. В МИД заверили, что ситуация будет и далее оставаться в сфере постоянного внимания министерства.-0-