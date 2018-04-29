Саркисян: для Армении сейчас  важна стабильность государства и консолидация общества

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Армении сейчас важна стабильность государства и консолидация общества. Об этом рассказал в программе "Контуры" на телеканале ОНТ Президент этой страны Армен Саркисян, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По инициативе армянской стороны в середине недели, 25 апреля, состоялся телефонный разговор Президента Беларуси и Президента Армении.

Журналисты попросили Армена Саркисяна поделиться подробностями разговора. По словам Президента Армении, беседа получилась очень дружеской. "Долго и в открытую говорили с Александром Лукашенко о нашей жизни, обсуждали конституционные изменения в моей стране. Как, почему и куда эти изменения будут вести, где мы были правы, а где были допущены ошибки. Высказал личное мнение главе белорусского государства. Обсуждали какие есть выходы из сложившейся ситуации. Для Армении важна сейчас стабильность государства и консолидация общества. В этом с Александром Лукашенко абсолютно согласны. Каждый гражданин имеет право на свое мнение, но структура государственности, весь механизм должен работать слаженно", - рассказал Армен Саркисян.-0-