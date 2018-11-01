Саркисян: Минск становится брендом, связанным со стабильностью и миром

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск становится брендом, связанным со стабильностью и миром, заявил журналистам Президент Армении Армен Саркисян, передает корреспондент БЕЛТА.

"Слово "Минск" становится международным брендом, который связан со стабильностью и миром", - сказал Армен Саркисян.

Президент Армении напомнил, что группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху носит как раз название Минской. Он выразил надежду, что настанет тот день, когда будет окончательно разрешен этот конфликт, а необходимые документы подписаны в белорусской столице.

Армен Саркисян отметил совершенно не случайным тот факт, что встреча Основной группы Мюнхенской конференции проходила именно в Минске. "Она была абсолютно удачной, затронула многие проблемы и задачи, которые стоят перед Европой, Азией", - сказал он.

Встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности проходит в Минске с 30 октября по 1 ноября.-0-