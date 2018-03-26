Савиных и министр здравоохранения Ирака обсудили интенсификацию поставок фармпродукции

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы дальнейшей интенсификации поставок фармацевтической продукции на иракский рынок обсуждались на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Турции и по совместительству в Ираке Андрея Савиных с министром здравоохранения Ирака Адилей Хамуд Хуссейн аль-Абуди, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Обсуждение состоялось в ходе рабочей поездки Андрея Савиных в Ирак. Стороны рассмотрели вопросы реализации совместных проектов в сфере здравоохранения.

Прошла также встреча с министром иностранных дел Ирака Ибрахимом аль-Джафари. Обсуждались перспективы развития двустороннего взаимодействия, внутриполитическая ситуация в Ираке. Был передан консульский патент почетного консула в Багдаде Маджида Аль-Каисси.

Состоялся круглый стол с руководителями торгово-промышленных палат Багдада и Кербелы. Андрей Савиных проинформировал об экспортных возможностях Беларуси в контексте предстоящих визитов деловых кругов Ирака в республику.-0-