Савиных и Умит Ялчин обсудили планируемые визиты на высоком уровне в Беларусь и Турцию

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных и первый замминистра иностранных дел Турции Умит Ялчин на встрече обсудили планируемые визиты на высоком уровне в Беларусь и Турцию в 2018 году. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
Особое внимание было уделено созданию условий для эффективной работы сопредседателей белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии с целью реализации приоритетных двусторонних проектов.
Обсуждены наиболее оптимальные формы двустороннего взаимодействия по выполнению решений, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в феврале 2018 года в Минске.-0-
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