15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сближение законодательств Беларуси и России будет обсуждаться на V Форуме регионов, сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время форума пройдет заседание межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания и Совета Федерации Федерального собрания по межрегиональному сотрудничеству. "Одним из рассматриваемых вопросов станет мониторинг законодательства, Договора о Союзном государстве. Это очень большой пласт работы, к которому присоединятся и парламентарии Беларуси и России", - сказала Марианна Щеткина.

Она напомнила, что пути сближения законодательств Беларуси и России обсуждались в декабре 2017 года во время парламентских слушаний в Брянске. "Очень важно, чтобы мы видели проблемы и решали их", - подчеркнула вице-спикер.

По традиции на Форуме регионов будут подписаны контракты, соглашения, договоры между регионами и конкретными предприятиями. "Налаживание экономических связей, создание СП, совместных разработок и формирование союзных программ - это тоже один из элементов работы форума", - добавила Марианна Щеткина.

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Юрий Воробьев также коснулся темы сближения законодательств двух стран. Он отметил, что в этом направлении сделано уже немало, однако нерешенные вопросы пока остаются. Говоря о значимости Форума регионов, вице-спикер обратил внимание, что он стал необходимой площадкой для более глубокой интеграции, и выразил надежду, что благодаря форуму сотрудничество двух стран будет и далее расширяться на всех уровнях в различных сферах. Заинтересованность в этом выражают и руководители местных властей - в оргкомитет форума поступают письма с предложениями, вопросами для включения в его программу.

Юрий Воробьев и Марианна Щеткина

Сегодня в Минске проходит совместное белорусско-российское заседание организационных комитетов по подготовке и проведению V Форума регионов Беларуси и России. Белорусский комитет возглавляет Марианна Щеткина, председатель российского оргкомитета - Юрий Воробьев.

Юрий Воробьев и Марианна Щеткина

Мероприятия V Форума регионов пройдут 26-28 сентября в Могилеве, Шклове и Горках. Программа форума включает пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства", секционные заседания по вопросам экономической безопасности, аграрной политики, унификации и гармонизации законодательства, молодежной политики Союзного государства.

Запланировано также заседание Совета делового сотрудничества. Оно соберет представителей крупнейших компаний и предприятий двух стран.

В преддверии форума будут организованы Неделя интеграции и сотрудничества в Могилевской области, совместный белорусско-российский пленэр "Образ Родины в изобразительном искусстве", турнир по хоккею с шайбой спартакиады Союзного государства для детей и юношества, молодежный форум Беларуси и России "Молодежь за Союзное государство" и другие мероприятия.-0-