Щеткина: для имплементации ЦУР в отраслевые программы нужно подключать к работе Совмин

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для повышения эффективности деятельности в области устойчивого развития необходимо включить в эту работу Совет Министров и органы, подчиненные правительству. Такое мнение высказала национальный координатор по достижению ЦУР, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина на региональной конференции по устойчивому развитию, передает корреспондент БЕЛТА.

Марианна Щеткина рассказала о выстроенной в Беларуси комплексной архитектуре управления процессом достижения ЦУР, складывающейся системе мониторинга реализации Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси на период до 2030 года, а также обозначила следующие шаги. "После того как мы целый год готовили людей, обучали с помощью международных партнеров, ставим перед собой новую задачу - подключить к этой работе Совет Министров. От этого зависит имплементация ЦУР в отраслевые программы, которые будут разрабатываться правительством, в Национальную стратегию устойчивого развития на период до 2035 года, - сказала национальный координатор. - Мы видим понимание со стороны премьер-министра и ожидаем, что эти вопросы будут рассмотрены на президиуме Совмина".

Марианна Щеткина определила важность национализации Целей устойчивого развития. Белстат с помощью международных партнеров проделал огромную работу по формированию показателей и индикаторов достижения ЦУР в Беларуси, подготовлена концепция национальной платформы для сбора и хранения данных. К концу 2018 года она уже будет готова. Следующий шаг - имплементация всех национальных индикаторов в отраслевые программы. "Что очень важно - мы разделили Цели устойчивого развития по темам и определили ответственных: какое министерство по каким направлениям играет стратегическую роль", - отметила национальный координатор.

Еще одна важная задача на ближайшую перспективу - региональная локализация. За первый год сформирована структура региональных групп по достижению ЦУР, и в этом году упор будет сделан именно на систематизацию их работы. "Идея такая: взять пилотный регион, на его примере совершенствовать работу местных групп и экстраполировать этот опыт по всей республике", - пояснила Марианна Щеткина.

Как и прежде, значимым компонентом остается международное сотрудничество. "Имидж государства зависит от того, как мы себя поставим в работе над Повесткой-2030. Был соблазн некоторые глобальные цели отодвинуть как неудобные или не важные конкретно для страны. Но пусть у нас, например, нет выхода к морю, зато есть реки, которые в него впадают, есть сточные воды. Такой комплексный взгляд не позволил отказаться ни от одной из целей. Нельзя допустить лоббирования интересов каких-то отдельных отраслей. Также мы должны продвигать тему устойчивости, очищать ее от политической шелухи. Ведь речь идет о жизни людей и о здоровье планеты", - подчеркнула Марианна Щеткина.

Конференция по устойчивому развитию "Стратегии и партнерство для достижения ЦУР" проходит 6-7 июня в Минском международном образовательном центре им. Й. Рау. В ней участвуют 270 представителей госорганов, бизнеса, общественных организаций и инициатив из Беларуси и Германии, а также представители международных организаций. Более половины аудитории конференции приехали из регионов. Это люди, которые активно содействуют устойчивому развитию на своих территориях, предприятиях, в организациях и инициативах.-0-