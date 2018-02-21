Щеткина обозначила важные для Беларуси аспекты международного взаимодействия для достижения ЦУР

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина на сессии "Национальная политика и институты: продвижение ЦУР через обмен опытом и знаниями" Регионального форума национальных координаторов обозначила важные для Беларуси аспекты международного взаимодействия по Повестке-2030, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь предприняла ряд важных шагов для достижения ЦУР. Правительством одобрена Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года. Выстроена национальная архитектура по достижению Целей устойчивого развития. Работа в сфере достижения ЦУР проводится государством во взаимодействии с бизнес-кругами, гражданским обществом и международными организациями. "В ноябре прошлого года эксперты миссии ООН - MAPS-миссии провели оценку элементов ведущейся нами работы по ЦУР. Мы обсудили ситуацию в стране и предложения по выработке дорожной карты по достижению ЦУР в Беларуси. Миссия отметила достижения республики в вопросах гендерного равенства, материнства и детства, социальной поддержки населения. Это Цели устойчивого развития 1, 2, 3, 5. И мы готовы делиться нашими наработками в указанных областях", - отметила Марианна Щеткина. Но вместе с тем есть непростые вопросы, с которыми Совет по устойчивому развитию Беларуси столкнулся при работе и в свою очередь рассчитывает на помощь международных партнеров.

Во-первых, это большой объем задач по национализации глобальных показателей и имплементации индикаторов устойчивого развития в программные документы. "Потребовалась разработка национальной платформы ведения баз данных в соответствии с международными подходами. Ожидаем, что она будет сформирована к концу 2018 года", - сказала Марианна Щеткина и обратилась к участникам форума за дополнительным содействием в решении этой непростой задачи.

Также для стран со средним уровнем доходов, к которым относится и Беларусь, важна поддержка со стороны международных партнеров в сфере формирования институциональных основ устойчивого развития. Существенную поддержку в этом республике уже оказал реализуемый совместно с Программой развития ООН проект международной технической помощи "Поддержка деятельности национального координатора по достижению Целей устойчивого развития и укрепление роли парламента в достижении Целей устойчивого развития".

"Формирование общественного сознания, ориентированного на устойчивое развитие, - длительный, но необходимый процесс. Здесь важна роль образования в целях устойчивого развития, воспитания детей и молодежи, широкого информирования общественности о ЦУР. Было бы интересно услышать от участников мероприятия предложения и идеи по этому вопросу - как вовлечь в эту работу каждого", - заявила национальный координатор.

Еще одна тема, занимающая особое внимание Совета, - отсутствие обобщенной информации об опыте организации работы по достижению ЦУР в странах мира. "Считаем, что формирование базы данных о передовом опыте и лучших практиках выстраивания работы на национальном уровне по целям Повестки-2030 было бы полезно всем. Как вариант, в нашем регионе содействие в формировании такого информационного ресурса могла бы оказать Европейская экономическая комиссия ООН. Это предложение, конечно, следует еще дополнительно обсудить в Женеве", - заключила Марианна Щеткина.

Региональный форум национальных координаторов проходит в Минске 21-22 февраля. Он собрал делегации более чем из 40 стран. Это высокие должностные лица, представители международных организаций. Участники форума обменяются опытом по достижению Целей устойчивого развития, обсудят проблемные вопросы выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.-0-