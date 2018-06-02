Щеткина примет участие в конференции Совета по устойчивому развитию Германии

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щеткина примет участие в 18-й ежегодной конференции Совета по устойчивому развитию Германии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.
Мероприятие пройдет 4 июня в Берлине.
На конференции будет представлен обзор стратегии устойчивого развития Германии, состоятся тематические обсуждения об участии в работе по достижению ЦУР гражданского общества и бизнес-кругов. Речь также пойдет о новых проектах Совета по устойчивому развитию Германии.
Ожидается участие в конференции федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.-0-
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