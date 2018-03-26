Семашко посетит с рабочим визитом Вьетнам

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Беларуси во главе с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко посетит Вьетнам с рабочим визитом 26-30 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В ходе визита Владимира Семашко запланированы встречи с Президентом Вьетнама Чан Дай Куангом и премьер-министром Нгуен Суан Фуком. Белорусская делегация также встретится с председателями Народного комитета провинции Хынгйен и Народного комитета Ханоя.

Вице-премьер проведет переговоры с руководством ряда компаний - Mekong Machinery, Vinacomin, Transerco, Nikken Sekkei Civil Engineering, Au Viet Industry.

Программой визита предусмотрено посещение производственной площадки завода по сборке грузовых автомобилей СП "МАЗ Азия".

Вьетнам является традиционным торговым партнером Беларуси в азиатском регионе. Страны поставили перед собой задачу выйти в 2019 году на товарооборот в $500 млн.

Беларусь экспортирует во Вьетнам калийные удобрения, машинокомплекты грузовой техники, карьерные самосвалы, шины, тракторы, подшипники, двигатели, полиамиды, металлопродукцию, лекарства, пищевую продукцию. В Беларусь из Вьетнама импортируются средства связи, компьютерное и офисное оборудование, рыба, морепродукты, рис, орехи, обувь, одежда, натуральный каучук, переработанные тропические фрукты, чай, кофе, специи.

Беларусь и Вьетнам создали прочную договорно-правовую базу двусторонних отношений. Подписано свыше 75 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.-0-