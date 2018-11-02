Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 8 ноября в Астане

2 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ пройдет 8 ноября в Астане. В повестке дня - обсуждение проблем международной и региональной безопасности, вопросы координации внешнеполитической деятельности государств - членов ОДКБ, совершенствования механизмов противодействия вызовам и угрозам и развития военного потенциала организации, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В состав СКБ входят главы государств - членов ОДКБ: Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. "Ряд вопросов главы государств обсудят в узком составе. Остальные пункты повестки дня будут рассмотрены на пленарном заседании, в котором примут участие министры иностранных дел, министры обороны и секретари советов безопасности государств - членов ОДКБ, а также исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семериков", - отметил пресс-секретарь.

Члены СКБ обсудят проблемы международной и региональной безопасности, взаимодействие государств - членов ОДКБ в формате организации и на международной арене. "Планируется принятие Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой подтверждается решимость продолжить координировать внешнеполитические позиции государств - членов ОДКБ и обеспечивать достижение целей организации по укреплению мира и созданию благоприятных условий для всестороннего развития наших стран", - проинформировал пресс-секретарь.

В повестке дня сессии - проект заявления глав государств - членов ОДКБ о скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций. На рассмотрение членов СКБ планируется вынести также проекты решений "О правовом оформлении статусов наблюдателя при Организации Договора о коллективной безопасности и партнера Организации Договора о коллективной безопасности" и "О положении о Центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности".

Ожидается, что будут подписаны план мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств - членов ОДКБ и план по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции на период до 2025 года. На рассмотрение будут вынесены также вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей организации и проект положения о Координационном совете руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств - членов ОДКБ.

Учитывая, что в 2018-2019 годах председательство в ОДКБ переходит к Кыргызстану, президент этой страны объявит приоритеты Кыргызстана на период его председательства в следующем межсессионном периоде.

Перед началом сессии СКБ состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности организации.-0-