Си Цзиньпин призвал к усилиям по превращению Китая в модернизированную социалистическую державу

20 марта, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня, выступая с речью на заключительном заседании 1-й сессии ВСНП 13-го созыва, призвал направить больше усилий на достижение цели превращения Китая в модернизированную социалистическую державу к середине нынешнего века.

Си Цзиньпин призвал к наращиванию усилий и принятию более конкретных мер для всестороннего углубления реформ и расширения открытости внешнему миру, претворения в жизнь новой концепции развития, содействия высококачественному развитию экономики и создания модернизированной экономической системы, чтобы лучше продемонстрировать жизненную силу социалистической рыночной экономики.

Он отметил, что предстоит многое сделать для развития социалистической демократии, стоять на позиции органического единства партийного руководства, положения народа как хозяина страны и верховенства закона в государственном управлении, создавать социалистическое правовое государство, продвигать модернизацию системы и потенциала государственного управления.

Кроме того, по его словам, внимания требует ускорение построения социалистической культурной державы, КНР предстоит культивировать и претворять в жизнь основные ценности социализма, стимулировать творческое внедрение и инновационное развитие лучших достижений китайской традиционной культуры. Также на повестке развитие экологической цивилизации, ускорение формирования зеленой модели производства и образа жизни, стоит сосредоточить усилия на решении острых экологических проблем.

Председатель КНР Си Цзиньпин также заявил, что любые действия и уловки, ставящие целью расколоть Китай, обречены на провал, они непременно столкнутся с осуждением со стороны народа и будут наказаны историей. По его словам, защита суверенитета и территориальной целостности, а также осуществление полного воссоединения страны являются общими стремлениями китайского народа. Си Цзиньпин отметил, что китайский народ обладает решимостью, уверенностью и способностью противостоять любым попыткам расколоть страну. Народ Китая объединяет общая вера в то, что отделение и малейшей части от территории страны недопустимо и абсолютно невозможно, добавил он.

При этом Си Цзиньпин отметил, что развитие Китая не представляет угрозы ни для какого бы то ни было государства. Китай никогда не будет претендовать на положение гегемона, никогда не будет проводить политику экспансии, только те, кто привык угрожать другим, считают всех угрозой, указал председатель КНР. Никто не должен неверно истолковывать и тем более искажать искреннее желание и практические действия китайского народа по внесению вклада в мир и развитие человечества, подчеркнул Си Цзиньпин.

Китай будет неизменно идти по пути мирного развития, реализовывать стратегию открытости, ориентированную на взаимную выгоду и совместный выигрыш. КНР продолжит активно защищать равенство и справедливость в международных отношениях, выступать за решение всех вопросов в мире через консультации между народами разных стран.

Китай готов содействовать созданию чистого и прекрасного мира, где царит всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность.-0-