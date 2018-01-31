31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланировано на 14 февраля. Об этом сообщил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Мартин Сайдик по итогам заседания отметил, что количество нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта в последние дни несколько увеличилось. Обеспечение дальнейшего соблюдения режима прекращения огня стало главной темой видеоконференции рабочей группы по безопасности 29 января. При этом участники группы еще раз подчеркнули необходимость издания и соблюдения соответствующих приказов, включая необходимость дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня. ТГК обсудила и вопросы, связанные с разведением сил и средств, отведением тяжелого вооружения и с разминированием, необходимость ремонта ключевых объектов гражданской инфраструктуры и очищения подходов к пунктам пропуска от мин и растительности.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам еще раз отметила обмен удерживаемыми лицами в конце декабря прошлого года как большое достижение. "В присутствии Виктора Медведчука группа обсудила возможные дальнейшие шаги", - добавил Мартин Сайдик.

Одним из основных вопросов экономической рабочей группы было возобновление работы оператора мобильной связи Vodafone в Украине на территории ОРДО (Отдельные районы Донецкой области). Кроме того, продолжилось рассмотрение вопросов водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", погашения задолженности бывшим сотрудникам Украинской железной дороги в ОРДО И ОРЛО. Обсуждались вопросы экологической безопасности, связанные с затоплением угольных шахт в зоне конфликта.

Говоря о продлении действия мандата миссии ОБСЕ в Украине, который истекает 31 марта, Мартин Сайдик сказал: "Переговоры о его продлении идут, и, надеюсь, все будет решено положительно".-0-