1 июня, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в ноябре в Астане. Об этом сообщил сегодня на заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.
"По предложению Казахстана было принято решение провести очередное заседание Совета глав правительств СНГ в ноябре этого года в Астане", - сказал Сергей Лебедев.
По его словам, в узком составе руководители глав правительств уточнили повестку дня заседания, обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия. Заслушана информация о ходе переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами.
В 2018 году в СНГ председательствует Таджикистан. Как отметил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, приоритетами председательства являются развитие экономического сотрудничества стран СНГ, увеличение товарооборота и укрепление условий для движения товарных и инвестиционных потоков, совместная борьба с глобальными вызовами и угрозами, развитие взаимодействия в гуманитарной сфере.-0-
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