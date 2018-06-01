1 июня, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в ноябре в Астане. Об этом сообщил сегодня на заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"По предложению Казахстана было принято решение провести очередное заседание Совета глав правительств СНГ в ноябре этого года в Астане", - сказал Сергей Лебедев.

По его словам, в узком составе руководители глав правительств уточнили повестку дня заседания, обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия. Заслушана информация о ходе переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами.

В 2018 году в СНГ председательствует Таджикистан. Как отметил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, приоритетами председательства являются развитие экономического сотрудничества стран СНГ, увеличение товарооборота и укрепление условий для движения товарных и инвестиционных потоков, совместная борьба с глобальными вызовами и угрозами, развитие взаимодействия в гуманитарной сфере.-0-