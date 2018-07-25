Следующее заседание ТКГ по ситуации на востоке Украины пройдет 22 августа

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) и ее рабочих групп по ситуации на востоке Украины состоится в Минске 22 августа. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат проинформировал о сегодняшних итогах переговоров в рабочих группах. Экономическая рабочая группа продолжила обсуждение шагов по восстановлению и улучшению мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Группа также рассмотрела актуальные вопросы, связанные с уплатой пенсий и водоснабжением в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса".

Рабочая группа по гуманитарным вопросам обсуждала тему обмена удерживаемыми. Также рассматривались возможности улучшения пересечения линии соприкосновения, в частности, ремонта подхода к мосту в станице Луганской. В центре внимания политической рабочей группы было обсуждение имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.-0-