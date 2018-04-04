Следующее заседание ТКГ по Украине пройдет в Минске 18 апреля

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание трехсторонней контактной группы по Украине пройдет в Минске 18 апреля, сообщил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат подвел итоги сегодняшних переговоров. Так, экономическая рабочая группа ТКГ продолжила обсуждение дальнейших шагов, необходимых для восстановления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей мобильной связи Vodafone-Ukraine. "Участники рабочей группы также продолжили рассмотрение вопросов, связанных с выплатой пенсий, водоснабжением в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса" и возвратом железнодорожных вагонов, находящихся на неподконтрольной правительству Украины территории", - рассказал Мартин Сайдик.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение темы обмена удерживаемыми, а также улучшения условий пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска, в частности в станице Луганской.

Основными темами дискуссии политической рабочей группы были сегодня имплементация так называемой формулы Штайнмайера, амнистии.-0-