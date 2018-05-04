Следующее заседание ТКГ по Украине состоится в Минске 16 мая

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание трехсторонней контактной группы по Украине состоится в Минске 16 мая. Об этом сегодня журналистам сообщил специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Мартин Сайдик сообщил, что на прошлой неделе он в очередной раз представил результаты работы ТКГ Постоянному совету ОБСЕ в Вене. "Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить благодарность странам - участникам ОБСЕ за содействие, в частности, за поддержку и финансирование Специальной мониторинговой миссии в Украине", - сказал он.

Специальный представитель ОБСЕ в ТКГ также выразил признательность итальянскому председательству в ОБСЕ за большое внимание, которое уделяется урегулированию конфликта на востоке Украины.-0-