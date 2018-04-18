Следующее заседание ТКГ по Украине состоится в Минске 4 мая

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание трехсторонней контактной группы по Украине состоится в Минске 4 мая. Об этом сегодня журналистам сообщил специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Мартин Сайдик проинформировал, что во время сегодняшних переговоров рабочая группа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение темы обмена удерживаемыми и условий их содержания.

Экономическая рабочая группа обсудила дальнейшие шаги, необходимые для восстановления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей мобильной связи Vodafone-Ukraine. "Группа также рассмотрела вопросы выплаты пенсий, водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", - добавил Мартин Сайдик.

Политическая группа продолжила обсуждение имплементации так называемой формулы Штайнмайера. Подчеркивалось, что для успешной работы группы нужно взаимодействие с представителями "нормандского формата".-0-