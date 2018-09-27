СМИД СНГ в Душанбе принял 13 решений

27 сентября, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. На заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе принято 13 решений. Об этом по итогам мероприятия заявил журналистам министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, передает корреспондент БЕЛТА.
"Обсуждены и обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в рамках СНГ и международной повестки. Особое внимание уделено укреплению сотрудничества по противодействию возрастающим угрозам и вызовам безопасности и стабильности, а также расширению взаимодействия стран в экономической, культурно-гуманитарной и научно-технической областях. Мы отметили совпадение позиций по важным международным проблемам. По итогам сегодняшнего заседания были приняты 13 решений, которые направлены на дальнейшее согласование главам государств Содружества", - сообщил министр.
Рассмотрены и поддержаны план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ на 2019-2020 годы и решение о реализации в 2021 году межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в городе Душанбе.
Важными документами являются решение о подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и решение об объявлении 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в СНГ.
Кроме того, на заседании СМИД уделено внимание вопросам расширения взаимодействия между правовыми службами государств СНГ. Принято решение об инвентаризации договорно-правовой базы СНГ и разработке методических рекомендаций по инвентаризации.
От имени участников заседания Сироджиддин Мухриддин приветствовал проект Концепции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Также были приняты решения по ряду политических заявлений, среди которых проект заявления глав государств по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека. "Мы убеждены, что обеспечение прав и свобод человека является основой и неотъемлемой частью принципа верховенства закона и международного права", - сказал министр.-0-
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