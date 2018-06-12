Снопков и Го Шэнкунь обсудили расширение белорусско-китайского сотрудничества

12 июня, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Заместитель главы Администрации Президента, сопредседатель с белорусской стороны китайско-белорусской межправительственной комиссии Николай Снопков встретился с членом Политбюро ЦК КПК, сопредседателем комиссии с китайской стороны Го Шэнкунем.
Во время встречи Го Шэнкунь отметил, что концепция Председателя КНР Си Цзиньпина о формировании сообщества единой судьбы человечества, а также множество договоренностей, которые были достигнуты на саммите ШОС в Циндао с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, раскрыли большие возможности для расширения китайско-белорусского сотрудничества.
Он также выразил надежду, что стороны успешно задействуют механизм двусторонней комиссии для продвижения сотрудничества во всех сферах и для строительства "Одного пояса и одного пути".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3562 BYN
|2.357 BYN
|2.363 BYN
|USD
|1.9972 BYN
|2 BYN
|2.003 BYN
|RUB
|3.2041 BYN
|3.18 BYN
|3.2 BYN