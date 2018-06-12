Снопков и Го Шэнкунь обсудили расширение белорусско-китайского сотрудничества

12 июня, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Заместитель главы Администрации Президента, сопредседатель с белорусской стороны китайско-белорусской межправительственной комиссии Николай Снопков встретился с членом Политбюро ЦК КПК, сопредседателем комиссии с китайской стороны Го Шэнкунем.

Во время встречи Го Шэнкунь отметил, что концепция Председателя КНР Си Цзиньпина о формировании сообщества единой судьбы человечества, а также множество договоренностей, которые были достигнуты на саммите ШОС в Циндао с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, раскрыли большие возможности для расширения китайско-белорусского сотрудничества.

Он также выразил надежду, что стороны успешно задействуют механизм двусторонней комиссии для продвижения сотрудничества во всех сферах и для строительства "Одного пояса и одного пути".-0-