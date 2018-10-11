Сочинские поручения президентов России и Беларуси выполнены - Бабич

11 октября, Могилев /БЕЛТА - ТАСС/. Поручения президентов России и Беларуси, данные ими 21 сентября в Сочи, выполнены в полном объеме, и часть из них будет документально закреплена в Могилеве на Форуме регионов двух государств. Об этом заявил сегодня посол России в Беларуси Михаил Бабич.

"Все поручения глав государств выполнены", - отметил глава российской дипмиссии.

В частности, в Могилеве подписаны балансы взаимных поставок сельскохозяйственной продукции. "Вчера были подписаны балансы поставок нефтепродуктов в Беларусь", - сказал Бабич. На просьбу рассказать о сути данных договоренностей, дипломат сказал, что "об этом все расскажут президенты". Вместе с тем Михаил Бабич подтвердил, что бюджет Беларуси в дальнейшем будет получать пошлины от "перетаможки" 6 млн т российской нефти. "Договоренности в этой части продолжают действовать", - заявил посол.

V Форум регионов Беларуси и России проходит в Могилеве по 12 октября. Свое участие в форуме подтвердили лидеры Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин. Планируется подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве.-0-