Соглашения с ЕС о либерализации визового режима и реадмиссии находятся в завершающей стадии - Макей

11 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Соглашения с ЕС о либерализации визового режима и реадмиссии находятся в завершающей стадии. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы сейчас активно ведем переговоры с ЕС по соглашениям о либерализации визового режима и о реадмиссии. Эти соглашения практически находятся в завершающей стадии, но остается еще несколько положений, которые нам необходимо дополнительно обсудить с нашими европейскими партнерами", - заявил глава внешнеполитического ведомства.
Министр также рассказал, что ведутся и переговоры с Китаем о соответствующем соглашении по либерализации визового режима.-0-
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