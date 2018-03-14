14 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзные парламентарии примут участие в наблюдении за президентскими выборами в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

"18 марта депутаты Парламентского собрания примут участие в составе миссии наблюдателей от СНГ в наблюдении за ходом выборов президента России, - отметили в пресс-службе. - Члены делегации Парламентского собрания посетят избирательные участки в ряде регионов России: в городах Москве и Санкт-Петербурге, Калининградской и Ростовской областях, Татарстане и Чеченской Республике, Краснодарском крае. Парламентарии планируют провести встречи с руководством региональных избирательных комиссий, а также руководителями законодательных и исполнительных органов власти регионов России".

Возглавит делегацию союзных парламентариев заместитель председателя Парламентского собрания, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам Валерий Воронецкий.

"Союзные парламентарии имеют большой опыт работы в качестве международных наблюдателей, - напомнили в пресс-службе. - Депутаты Парламентского собрания принимали участие в наблюдении за избирательными процессами в Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Украине".-0-