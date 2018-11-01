Сотрудничество Беларуси и Словакии является конструктивным и успешным - Макей

1 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сотрудничество Беларуси и Словакии является конструктивным и успешным. Об этом сегодня заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей на встрече с министром иностранных и европейских дел Словакии, председателем 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей подчеркнул, что встречи со словацким коллегой являются частыми и регулярными на разных международных площадках. Он также обратил внимание на важность отмечаемых в Словакии мероприятий, связанных с юбилеями независимости этой страны. "Территориальная целостность и суверенитет очень важны для государств. И для Беларуси это свято", - отметил министр.

Во время встречи. Фото МИД Беларуси

Он поздравил словацкую сторону с успешным завершением председательства в Генеральной ассамблее ООН. Словакия не боялась выдвигать на рассмотрение и смело включать в повестку дня важные вопросы. "Ваше председательство, и это не просто лестные слова, было очень успешным", - считает Владимир Макей.

Глава МИД Беларуси поблагодарил Мирослава Лайчака за участие во встрече в Минске Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. "Ваше участие было очень полезным", - сказал Владимир Макей. Белорусская сторона готова поддержать любые инициативы словацких коллег, связанные с обеспечением мира и безопасности в регионе.

В целом говоря о дискуссии на встрече Основной группы МКБ, Владимир Макей выразил мнение, что она была конструктивной и интересной. В свою очередь Мирослав Лайчак также позитивно оценил ее проведение и отметил, что в Минске встретились высокие представители Востока и Запада и совместно обсуждали ситуацию и перспективы урегулирования многих вопросов, связанных с поддержанием мира и безопасности.

"Для огромного количества участников это была, может быть, первая возможность встретиться с Президентом Беларуси Александром Лукашенко и услышать его мнение, - подчеркнул министр иностранных и европейских дел Словакии. - Эта встреча была очень важна".-0-