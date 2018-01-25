Сотрудничеству Беларуси и Таджикистана будет придан новый импульс - Кобяков

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничеству Беларуси и Таджикистана будет придан новый импульс, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в Беларуси Махмадшарифом Махмудом Хакдодом, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьер-министр Беларуси поздравил Махмадшарифа Махмуда Хакдода с назначением на должность. "Мы рассчитываем, что с назначением нового посла будет придан новый импульс развитию нашего сотрудничества, и будем способствовать, чтобы такой импульс был доведен до всех, кто заинтересован в развитии наших отношений. В планах на этот год у нас бизнес-форум, выставка белорусской продукции и Дни культуры Беларуси в Таджикистане", - отметил он. Кроме того, на 2018 год запланирован визит Андрея Кобякова в Таджикистан. Во время встречи стороны обсудили подготовку и проведение этих мероприятий.

Глава правительства подчеркнул, что Беларусь для Таджикистана была, есть и будет надежным и добрым другом. "Мы придаем большое значение развитию наших торгово-экономических отношений, тем более недавно состоялся визит президента Таджикистана в Беларусь. Главы государств согласовали целый ряд вопросов по развитию торгово-экономического сотрудничества, а также сотрудничества в других областях, в том числе в гуманитарном секторе", - отметил он.

Махмадшариф Махмуд Хакдод подчеркнул, что Таджикистан был и остается дружественной страной, надежным партнером для Беларуси. "Этому способствует прежде всего историческая дружба между нашими народами, доверительные отношения между нашими главами государств, а также фундамент двусторонних связей", - заявил он. Посол отметил, что сотрудничество двух стран развивается в рамках тех договоренностей, которые есть и в торгово-экономической, и в политической, и в культурно-гуманитарной сферах.

Дипломатические отношения между Беларусью и Таджикистаном установлены 5 сентября 1996 года, в двух странах открыты посольства.

В январе-ноябре 2017 года товарооборот составил $35,1 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 8,5%. Объем экспорта составил $32,2 млн, объем импорта - $2,9 млн. Положительное сальдо внешней торговли товарами составило $29,3 млн. Основу белорусского экспорта составили поставки сахара, тракторов, полиацеталей и полиэфиров, ковров и напольных покрытий, автомобилей спецназначения, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит, расфасованных для розничной продажи лекарственных средств, солода. Импортировалась хлопчатобумажная пряжа, сушеные фрукты, смеси орехов и сушеных плодов, хлопковое волокно.

В Гиссаре 25 ноября 2017 года на базе АОЗТ "Агротехсервис" было открыто сборочное производство тракторов ОАО "МТЗ". На первоначальном этапе там будет собрано 50 единиц техники марки "Беларус-80.1" и "Беларус-82.1" с наращиванием объемов сборки до 300 единиц в год и более. В 2018 году планируется наладить в Гиссаре производство прицепной и навесной техники ОАО "Бобруйскагромаш", самоходных косилок ОАО "Гомсельмаш".

В Таджикистане создана товаропроводящая сеть более 15 белорусских предприятий, в том числе ОАО "БелАЗ", ОАО "МТЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "Амкодор", ОАО "Гомсельмаш".

В 2011 году был создан белорусско-таджикский деловой совет, в состав которого входят ведущие предприятия-экспортеры и бизнес-структуры, заинтересованные в наращивании экономического сотрудничества двух стран. Очередное заседание совета состоялось 18 мая 2017 года в Минске.-0-