Совершенствование избирательного процесса обсудят во время визита спецпредставителя ПА ОБСЕ в Беларусь

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кент Харстед посетит с визитом Беларусь 21-24 января. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.
"Это его первый визит в нашу страну в качестве спецпредставителя. Во время встреч акцент будет сделан на обсуждении рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного процесса в Беларуси", - отметил Дмитрий Мирончик.
Запланированы встречи Кента Харстеда с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, председателем ЦИК Лидией Ермошиной, руководством белорусского парламента.
Программа визита также предусматривает посещение спецпредставителем ПА ОБСЕ Белорусской торгово-промышленной палаты, Парка высоких технологий и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".-0-
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