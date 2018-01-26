Совет ЕЭК одобрил проект соглашения об обмене информацией для противодействия терроризму

26 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня на заседании в Москве одобрил проект соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Документ позволит государствам - членам ЕАЭС обмениваться сведениями, заявленными при перемещении через таможенную границу союза наличных денежных средств и денежных инструментов", - отметили в ЕЭК.

Проект соглашения предполагает, что в государствах - членах ЕАЭС будет определен орган, ответственный за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов, а также орган, который будет отвечать на запросы из других стран. Сама же база данных будет формироваться на основании сведений, заявленных физическими лицами в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары. В документе будет указан порядок оформления запросов на предоставление сведений из баз данных, срок их исполнения и случаи отказа в исполнении.

"Информация, полученная в рамках соглашения, является конфиденциальной и не может использоваться без письменного согласия представившего такую информацию органа в других целях, чем те, для которых она запрашивалась и была представлена", - подчеркнули в ЕЭК.

Документ, одобренный Советом ЕЭК, будет направлен в государства - члены ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур.-0-