Совет Федерации ратифицировал белорусско-российский протокол об изменениях в применении миграционной карты

14 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Федерации Федерального собрания России ратифицировал сегодня протокол, которым вносятся изменения и дополнения в белорусско-российское межправительственное соглашение об использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Данный протокол был подписан в Гродно 6 апреля 2017 года. Им расширяются категории иностранных граждан, освобождаемых от заполнения миграционной карты. В их числе иностранцы, временно или постоянно проживающие на территориях Беларуси и России, а также члены экипажей морских и речных судов, заходящих в морские и речные порты сторон. Кроме того, по инициативе белорусской стороны освобождаются от получения миграционной карты иностранные граждане, пересекающие государственную границу Беларуси для временного пребывания на ее территории без въезда в Россию.

Беларусь завершила все ратификационные процедуры по данному протоколу в конце 2017 года. Госдума России ратифицировала документ 9 февраля.-0-