Совет глав правительств СНГ пройдет сегодня в Душанбе

1 июня, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет сегодня в Душанбе (Таджикистан), сообщает БЕЛТА.

Белорусскую делегацию на мероприятия возглавит премьер-министр Андрей Кобяков.

Совет глав правительств СНГ пройдет в правительственной резиденции под председательством премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода. На встрече будут рассмотрены 14 вопросов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в экономической, гуманитарной сферах и других направлениях сотрудничества.

Заседание традиционно будет проходить в узком и широком составах. В узком составе руководители правительств стран СНГ обменяются мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в экономической сфере, обсудят ход переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами, а также время и место следующего заседания совета.

На заседании в широком составе планируется подписать ряд документов. В числе важнейших - концепция сотрудничества в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и план первоочередных мероприятий по ее реализации, соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности стран СНГ.

Кроме того, участники заседания Совета глав правительств рассмотрят документы, касающиеся сотрудничества в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, распространения документов по межгосударственной стандартизации, в таможенной и инновационной сферах.

В гуманитарном блоке на заседании будут рассмотрены положение о съезде учителей и работников образования государств - участников СНГ и международный молодежный проект "100 идей для СНГ". Пилотный вариант проекта с успехом реализован на пространстве Содружества в 2014-2015 годах (он был инициирован в 2013 году белорусской стороной). Проект должен помочь создать банк данных об инновационных молодежных проектах и их авторах, развивать контакты между представителями молодежи разных стран, содействовать формированию в молодежной среде государств - участников СНГ деловой и инновационной культуры.

Ожидается, что на заседании Совета глав правительств Содружества будут приняты решения финансового и кадрового характера.-0-