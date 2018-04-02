2 апреля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Совет Республики на весенней сессии рассмотрит более 20 законопроектов. Об этом сегодня на открытии весенней сессии Совета Республики заявил его председатель Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер подчеркнул, что принятые Президентом решения по социально-экономическому развитию требуют принципиально новых действий со стороны парламента. Речь идет о совершенствовании правовой базы, которая регулирует отношения в сфере деловой инициативы, инвестиционной деятельности, государственно-частного партнерства, а также о повышении жизненного уровня людей, их социальной защиты. Михаил Мясникович напомнил, что в январе этого года глава государства утвердил план подготовки законопроектов на 2018 год. Планируется разработка 39 законопроектов, двух концепций проектов законов. "Работа по реализации этого указа должна предусматривать нормативно-правовое обеспечение практической реализации основных приоритетов социально-экономического развития, утвержденных пятым Всебелорусским народным собранием: инвестиции, занятость, экспорт, информатизация, молодежная политика", - сказал председатель Совета Республики.

"Законотворческая деятельность на современном этапе требует внедрения инновационных механизмов подготовки нормативных правовых актов. В первую очередь, организации надлежащего прогнозирования последствий принятия актов законодательства, их регулирующего воздействия и научной экспертизы", - отметил Михаил Мясникович.-0-