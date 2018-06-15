Совет Республики в ближайший год планирует подготовить предложения по региональной политике

15 июня, Островец /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики в ближайший год планирует подготовить предложения по совершенствованию региональной политики. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Михаила Мясниковича, создана рабочая группа, которая занимается вопросами изучения и выработки возможных предложений по административно-территориальным вопросам и вопросам, связанным с региональной политикой. "Планируем, что Совет Республики в ближайший год может подготовить обстоятельный доклад с предложениями о совершенствовании региональной политики", - сказал руководитель верхней палаты парламента.

Сегодня в Ошмянском и Островецком районах проходит заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики. Обсуждаются пути формирования эффективной региональной политики, которая служит фактором устойчивого экономического роста. В заседании принимают участие председатели районных Советов Гродненской и Брестской областей. Цель встречи - обменяться опытом работы решения волнующих людей вопросов.

Михаил Мясникович обратил внимание, что повышенный интерес вызывают вопросы занятости, создания высокопроизводительных рабочих мест. Он напомнил, что согласно декрету №1 комиссии по содействию в трудоустройстве должны возглавить председатели соответствующих местных Советов. В Ошмянах участники заседания подробно обсудили, как лучше организовать работу этих комиссий.

Участники заседания осмотрели выставку-презентацию, где ознакомились с перспективами ошмянских сыродельного завода и мясокомбината, других предприятий. На выставке также были представлены наработки в сфере туризма, который в регионе развивается на основе кластерного подхода, социально-экономические, культурные проекты и роль, которую играют в их реализации местные инициативы.

В Островце основное внимание было уделено комплексному развитию региона. Участники заседания побывали в информационном центре Белорусской атомной электростанции, ознакомились с жилой застройкой и социальной инфраструктурой микрорайонов №1 и №2 в Островце.-0-