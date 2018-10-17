Совмин Беларуси утвердил соглашение об обмене геопространственной информацией в СНГ

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси утвердил соглашение о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией в интересах вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 16 октября 2018 года №739, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Совмина.
Это соглашение было подписано в российском городе Кызыле 6 июня 2018 года.
Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения. Уполномоченным органом, ответственным за его реализацию, определено Министерство обороны.-0-
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