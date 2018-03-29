Спецпредставитель Президента Сербии рассказал о подробностях встречи с Лукашенко

29 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Спецпредставитель Президента Сербии, заместитель председателя правительства - министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказал журналистам о цели встречи с белорусским лидером и подробностях состоявшегося разговора, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я передал личное приглашение Президента Вучича Президенту Лукашенко в течение последующих нескольких месяцев посетить Сербию. Для нас это будет очень важный визит. Мы будем встречать Александра Лукашенко как самого дорогого гостя, и нам бы хотелось во время этого визита коснуться как можно больше и экономических, и политических тем", - сказал Небойша Стефанович.

Лукашенко принял спецпредставителя Президента Сербии "Нет необходимости для каких-то вводных слов, потому что у нас блестящие отношения с вашей страной, иначе и быть не может. Мы хорошо знаем друг друга - Сербия и Беларусь. Наши народы очень дружны, у нас складывались всегда очень добрые отношения", - сказал Александр Лукашенко.

Спецпредставитель сербского лидера подчеркнул, что его стране важно развивать экономическое взаимодействие с Беларусью. Он отметил, что есть много областей, в которых страны могут расширить сотрудничество, увеличить товарооборот и выйти на третьи рынки.

Небойша Стефанович также проинформировал главу белорусского государства о ситуации в Сербии, отдельно он коснулся последних событий в Косово. "Для Сербии очень важно продолжить близкие и братские отношения с Беларусью и в этой связи полностью и точно информировать наших партнеров обо всем, что происходит в нашей стране", - пояснил министр.-0-