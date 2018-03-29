Спецпредставитель Президента Сербии рассказал о подробностях встречи с Лукашенко

29 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Спецпредставитель Президента Сербии, заместитель председателя правительства - министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказал журналистам о цели встречи с белорусским лидером и подробностях состоявшегося разговора, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я передал личное приглашение Президента Вучича Президенту Лукашенко в течение последующих нескольких месяцев посетить Сербию. Для нас это будет очень важный визит. Мы будем встречать Александра Лукашенко как самого дорогого гостя, и нам бы хотелось во время этого визита коснуться как можно больше и экономических, и политических тем", - сказал Небойша Стефанович.
Спецпредставитель сербского лидера подчеркнул, что его стране важно развивать экономическое взаимодействие с Беларусью. Он отметил, что есть много областей, в которых страны могут расширить сотрудничество, увеличить товарооборот и выйти на третьи рынки.
Небойша Стефанович также проинформировал главу белорусского государства о ситуации в Сербии, отдельно он коснулся последних событий в Косово. "Для Сербии очень важно продолжить близкие и братские отношения с Беларусью и в этой связи полностью и точно информировать наших партнеров обо всем, что происходит в нашей стране", - пояснил министр.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4087 BYN
|2.405 BYN
|2.41 BYN
|USD
|1.9568 BYN
|1.953 BYN
|1.957 BYN
|RUB
|3.3893 BYN
|3.385 BYN
|3.393 BYN