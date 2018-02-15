Спикер Национальной ассамблеи парламента Пакистана 19-21 февраля посетит Беларусь

15 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Спикер Национальной ассамблеи парламента Исламской Республики Пакистан Сардар Аяз Садик 19-21 февраля посетит Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Во время визита запланированы переговоры с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другими официальными лицами. Предусмотрено посещение Минского автомобильного завода, кафедры языка урду Минского государственного лингвистического университета, Национальной библиотеки, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

Белорусская сторона рассчитывает, что визит Сардара Аяза Садика закрепит позитивную динамику белорусско-пакистанских связей по широкому спектру направлений.

В последние годы развитие белорусско-пакистанских отношений приобрело высокую динамику. За короткий период времени создана прочная база для нового уровня взаимодействия. Политическое сотрудничество активно дополняется и поддерживается межпарламентским измерением. По итогам 2017 года белорусско-пакистанский товарооборот достиг максимального значения за последние 8 лет, на 17% превысив показатель 2016 года.-0-