27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сравнительный анализ законодательства Беларуси и России будет проведен в 2018 году, сообщил сегодня журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

На вопрос о том, будут ли вноситься коррективы в Договор о создании Союзного государства, он ответил, что этот вопрос требует анализа. "Мы планируем провести в этом году сравнительный анализ законодательной базы Беларуси и России. Работа над ним уже началась, планируется, что она займет около полугода", - сказал Григорий Рапота.

По итогам этого анализа будет рассматриваться вопрос об актуализации Договора о создании Союзного государства. "Наиболее вероятно, что не нужно будет ничего менять, а просто развивать и добиваться успеха в обозначенных договором темах. Если возникнут мысли о корректировке каких-то моментов, тогда мы этот вопрос обсудим", - отметил госсекретарь.-0-