Странам ШОС интересен мировой опыт ГЧП в информационной борьбе с терроризмом

Во время конференции

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странам ШОС интересен мировой опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере информационной борьбы с терроризмом. Об этом сегодня в Минске заявил заместитель директора исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Лю Цзе на международной конференции высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", передает корреспондент БЕЛТА.

"Для стран-членов ШОС представляет большой интерес международный опыт работы по налаживанию сотрудничества с частным сектором, а также наработки по созданию проектов государственно-частного партнерства в сфере информационного противодействия терроризму", - отметил Лю Цзе.

Он подчеркнул, что РАТС ШОС рассматривает консолидацию международных усилий и укрепление государственно-частного партнерства в качестве одного из ключевых факторов формирования действенной системы обеспечения международной информационной безопасности.

Региональная антитеррористическая структура ШОС готова к взаимодействию и координации деятельности с международными партнерами в сфере противодействия кибертерроризму. "Выработка скоординированных мер по вопросам формирования общих схем совместной деятельности компетентных органов, международных и региональных организаций обеспечит эффективное противодействие терроризму, экстремизму и сепаратизму", - подытожил Лю Цзе.

Заместитель директора Исполнительного комитета РАТС ШОС представил коллегам ее опыт и передовые наработки, поблагодарил белорусскую сторону за высокий уровень организации мероприятия.-0-