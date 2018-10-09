Странам ШОС интересен мировой опыт ГЧП в информационной борьбе с терроризмом

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странам ШОС интересен мировой опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере информационной борьбы с терроризмом. Об этом сегодня в Минске заявил заместитель директора исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Лю Цзе на международной конференции высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", передает корреспондент БЕЛТА.
"Для стран-членов ШОС представляет большой интерес международный опыт работы по налаживанию сотрудничества с частным сектором, а также наработки по созданию проектов государственно-частного партнерства в сфере информационного противодействия терроризму", - отметил Лю Цзе.
Он подчеркнул, что РАТС ШОС рассматривает консолидацию международных усилий и укрепление государственно-частного партнерства в качестве одного из ключевых факторов формирования действенной системы обеспечения международной информационной безопасности.
Региональная антитеррористическая структура ШОС готова к взаимодействию и координации деятельности с международными партнерами в сфере противодействия кибертерроризму. "Выработка скоординированных мер по вопросам формирования общих схем совместной деятельности компетентных органов, международных и региональных организаций обеспечит эффективное противодействие терроризму, экстремизму и сепаратизму", - подытожил Лю Цзе.
Заместитель директора Исполнительного комитета РАТС ШОС представил коллегам ее опыт и передовые наработки, поблагодарил белорусскую сторону за высокий уровень организации мероприятия.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4711 BYN
|2.468 BYN
|2.47 BYN
|USD
|2.1537 BYN
|2.153 BYN
|2.158 BYN
|RUB
|3.2414 BYN
|3.225 BYN
|3.24 BYN