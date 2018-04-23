Странам СНГ важно коллективно отстаивать интересы Содружества - Лебедев

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странам СНГ важно коллективно отстаивать интересы Содружества на международной арене. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Минске проходит заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества. Постпреды, в частности, подводят итоги заседания Совета министров иностранных дел, которое состоялось в Минске в начале апреля. Важнейшим вопросом СМИД Сергей Лебедев назвал проведение межмидовских консультаций по актуальным вопросам взаимодействия стран СНГ на международной арене. "Сегодня очень важно скоординировать наши действия на международной арене, - подчеркнул председатель Исполкома СНГ. - Очень важно коллективно отстаивать интересы стран Содружества".
Характеризуя в целом проведение заседания Совета министров иностранных дел в Минске, Сергей Лебедев отметил, что эта встреча прошла результативно на высоком уровне. Постпреды СНГ проанализируют итоги СМИД и наметят задачи по исполнению принятых министрами иностранных дел решений.-0-
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