Странам СНГ важно коллективно отстаивать интересы Содружества - Лебедев

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странам СНГ важно коллективно отстаивать интересы Содружества на международной арене. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске проходит заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества. Постпреды, в частности, подводят итоги заседания Совета министров иностранных дел, которое состоялось в Минске в начале апреля. Важнейшим вопросом СМИД Сергей Лебедев назвал проведение межмидовских консультаций по актуальным вопросам взаимодействия стран СНГ на международной арене. "Сегодня очень важно скоординировать наши действия на международной арене, - подчеркнул председатель Исполкома СНГ. - Очень важно коллективно отстаивать интересы стран Содружества".

Характеризуя в целом проведение заседания Совета министров иностранных дел в Минске, Сергей Лебедев отметил, что эта встреча прошла результативно на высоком уровне. Постпреды СНГ проанализируют итоги СМИД и наметят задачи по исполнению принятых министрами иностранных дел решений.-0-