Страны ОДКБ приняли заявления по Ближнему Востоку, Северной Африке и Афганистану

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы внешнеполитических ведомств стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали совместные заявления о сотрудничестве с региональными организациями, об усилиях по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также о положении в Афганистане. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Рабочая встреча руководителей прошла на полях мероприятий высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН (ГА ООН) в Нью-Йорке. Белорусскую сторону представил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас. "Также участники встречи обсудили вопросы координации взаимодействия в международных организациях по многосторонней повестке дня, в том числе в ходе работы 73-й сессии ГА ООН", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Андрей Дапкюнас принял участие в рабочей встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран - участниц Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ). Замминистра акцентировал внимание на важности налаживания более глубокого и всеобъемлющего регионального сотрудничества по вопросам, которые представляют взаимный интерес для стран-участниц. В ходе совместного мероприятия обсуждены итоги работы ЦЕИ в текущем году и намечены приоритеты деятельности объединения на предстоящий период.

Ранее замминистра принял участие в открытии общей дискуссии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. На полях сессии состоялось специальное мероприятие высокого уровня, в ходе которого 122 государства мира, включая Беларусь, приняли Глобальный призыв к действиям, направленный на повышение эффективности борьбы с проблемой наркотиков.

Также в ходе визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке Андрей Дапкюнас встретился с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.-0-