Страны ОДКБ сверили подходы к аспектам разоруженческой проблематики

2 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с начальником отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления международной дипломатии МИД Николаем Овсянко приняла участие в консультациях экспертов государств - членов ОДКБ "О взаимодействии по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения", которые состоялись в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

На мероприятии эксперты обменялись мнениями по актуальным вопросам разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения, укрепления и повышения эффективности конвенционных режимов в отношении химического и биологического оружия, незаконного оборота легкого и стрелкового оружия, а также ситуации вокруг инициированного в формате ОБСЕ "структурированного диалога" об угрозах в регионе ОБСЕ. Сверены подходы государств - членов ОДКБ к ряду конкретных аспектов разоруженческой проблематики, процессу имплементации имеющихся в этой области международно-правовых документов и договоренностей, формирующимся реалиям военно-политической обстановки на региональном и глобальном уровнях.

Подтверждена готовность стран ОДКБ продолжать коллективные усилия в целях выстраивания надежной, равной и неделимой международной системы безопасности, восстановления доверия и взаимоуважения в межгосударственных отношениях.-0-