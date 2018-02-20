Страны СНГ крайне заинтересованы в мире и стабильности в Украине - Лебедев

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ крайне заинтересованы в мире и стабильности в Украине, заявил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы крайне заинтересованы в том, чтобы мир и стабильность скорее пришли на землю Украины. Об этом регулярно говорится на всех заседаниях высших органов Содружества, прежде всего на заседаниях Совета министров иностранных дел. Я думаю, что эта тема будет звучать на заседании СМИД 6 апреля в Минске. Все министры иностранных дел выступают за то, чтобы урегулирование приблизилось", - сказал Сергей Лебедев.

Он отметил, что многие государства принимают деятельное участие в содействии урегулированию ситуации в Украине. "Прежде всего хочу назвать Беларусь, на земле которой проходят регулярные минские встречи", - добавил председатель Исполнительного комитета. Россия оказывает гуманитарную помощь. Недавно состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины, министры иностранных дел России и Украины провели встречу в Мюнхене. "Диалог идет. Самое главное, наше общее желание - чтобы этот диалог привел к желаемым результатам", - отметил Сергей Лебедев.

Он напомнил, что напрямую Содружество не принимает участия в решении вопроса по урегулированию ситуации в Украине, но "косвенно мы, конечно, способствуем тому, чтобы эта проблема получила скорейшее разрешение". Представители стран СНГ обсуждают эту тему и выражают свою готовность оказать максимальное содействие.

Сергей Лебедев добавил, что Украина продолжает принимать участие в заседаниях Содружества, чаще всего в качестве наблюдателя. В частности, активное участие страна принимает на заседаниях комиссии по экономическим вопросам - вносит свои предложения, выступает с заявлениями.-0-