Страны ВТО на заседании в Женеве поддержали шаги Беларуси по присоединению к организации

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государства - члены Всемирной торговой организации на десятом официальном заседании рабочей группы по присоединению Беларуси поддержали предпринимаемые правительством страны шаги в этом направлении. Такая информация размещена на сайте Постоянного представительства Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, сообщает БЕЛТА.

Делегацию Беларуси на заседании возглавил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко. В ее состав вошли представители министерств экономики, финансов, юстиции, сельского хозяйства и продовольствия, антимонопольного регулирования и торговли, связи, лесного хозяйства, здравоохранения, Национального банка, Государственного таможенного комитета, Госстандарта и Национального центра интеллектуальной собственности.

Андрей Евдоченко рассказал о развитии белорусской экономики, проделанной работе по совершенствованию национального законодательства, завершении двусторонних переговоров по доступу на рынки с Норвегией, Эль-Сальвадором, Гватемалой и Исландией.

Представители ЕС, Канады, России, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Китая, Вьетнама, Индии, Новой Зеландии, Австралии, Бразилии, Мексики, Украины, Швейцарии, Норвегии, Турции, Японии, Республики Корея, Сальвадора, Эквадора, Кубы, Гватемалы, Грузии, Молдовы и других стран в своих выступлениях поддержали предпринимаемые правительством Беларуси шаги по присоединению к ВТО, отметили существенный прогресс в части приведения законодательства Беларуси в соответствие с правилами организации. Большинство государств отметило, что вступление Беларуси в ВТО будет способствовать укреплению международной торговой системы, что предопределяет важность скорейшего завершения переговорного процесса.

Стороны детально обсудили проект доклада рабочей группы по экономической политике Беларуси, регулированию экспорта и импорта, техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам, торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность, торговле услугами. Белорусская делегация ответила на поступившие вопросы о правовом регулировании экономики, валютно-финансовом регулировании, доступе иностранных инвестиций в экономику страны. Ожидается, что третья редакция проекта доклада будет рассмотрена на следующем официальном заседании, запланированном на четвертый квартал 2018 года.

Андрей Евдоченко также провел отдельную встречу с председателем рабочей группы - постоянным представителем Турции при ВТО Кемалем Маденоглу. Дипломаты обсудили текущую ситуацию и дальнейшие шаги в переговорном процессе.-0-

Фото Постоянного представительства Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве