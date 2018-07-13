Строительство нового здания китайской дипмиссии в Минске обсудили на встрече в МИД

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас 13 июля провел встречу с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Во время беседы обсуждены вопросы взаимодействия посольства Китая с белорусской стороной в контексте планов по строительству нового здания китайской дипмиссии в Минске и возможности осуществления этих планов наиболее эффективным и оперативным способом", - рассказали в МИД.

Замминистра воспользовался случаем, чтобы подарить послу сигнальный экземпляр изданного впервые на китайском языке фотоальбома "Беларусь". Китайскоязычная версия альбома художественных работ белорусских фотографов издана известным фотографом Денисом Романюком при поддержке компаний "Амкодор" и "Хуавэй".-0-