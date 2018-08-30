Суриков рассказал о впечатлениях от работы в Беларуси и планах на будущее

30 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Посол России в Беларуси Александр Суриков, который завершает свою дипмиссию в Минске, сегодня на встрече с журналистами рассказал о своих впечатлениях от работы в Беларуси и планах на будущее, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам дипломата, в том числе за 12 лет его работы в должности посла в Беларуси странам удалось, несмотря на порой возникающие противоречия, создать и улучшить базовые условия для сближения двух народов. "Мы народы одного славянского корня, - подчеркнул он. - Все противники Союзного государства должны понимать, что ближе россиян и белорусов просто нет. По всем параметрам. Надо из этого исходить".

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