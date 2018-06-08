Суриков: Россия поддерживает белорусскую инициативу "Хельсинки-2"

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия поддерживает белорусскую инициативу "Хельсинки-2". Об этом сегодня журналистам заявил посол России в Беларуси Александр Суриков, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам посла, российская сторона поддерживает позицию белорусского руководства по стабилизации ситуации в регионе. "Поддерживаем инициативу белорусского руководства, нацеленную на разрядку ситуации, создание условий для серьезного диалога по проблемам безопасности и стабильности для всех европейцев, а также жителей других регионов мира. В том числе это касается инициирования процесса "Хельсинки-2", - подчеркнул Александр Суриков.

Россия в усугубляющейся международной обстановке чрезвычайно ценит выражаемую с ней в унисон озабоченность Минска в том, что неправомерное нагнетание военной истерии может в конечно итоге привести к серьезным военно-политическим осложнениям с трудно предсказуемыми последствиями, добавил он.-0-