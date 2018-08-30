Суриков: свою карьеру посла в Беларуси завершаю с чувством грусти

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол России Александр Суриков признался журналистам, что завершает свою дипмиссию в Беларуси с чувством грусти, передает корреспондент БЕЛТА.

"С каким настроением покидают место долгой - я работаю здесь двенадцать с половиной лет - работы? Конечно, с чувством грусти о том, что буду теперь лишен этого общества. Я считаю, что мы нормально взаимодействовали с народом и руководством Беларуси", - подчеркнул Александр Суриков.

В то же время дипломат отметил, что на родину возвращается с хорошим настроением. "Я же не маленький мальчик уже по возрасту. У меня стаж работы, если мне память не изменяет, 60 лет. Наконец-то я все-таки смогу добраться до того, что займусь своими внуками и так далее", - добавил он.

Касаясь назначения нового посла России в Беларуси, Александр Суриков выразил уверенность в преемственности курса на укрепление отношений между государствами.

"Но сами подходы к работе, внутриаппаратные и так далее - это дело каждого руководителя. Я не берусь судить. Главное, чтобы был результат. А результат - это дальнейшее сближение наших братских стран. Вот на что надо работать", - сказал он.-0-